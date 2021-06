Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Rauschgifthändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmittag (03.06.2021) in einem Linienbus einen 53 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Zwei Polizeibeamte, die sich auf dem Weg zum Dienst befanden, stiegen kurz nach 12.00 Uhr am Hauptbahnhof in den Bus der Linie 42 in Richtung Ostendstraße. Bereits beim Einsteigen schlug den beiden Marihuanageruch entgegen. Den beiden Polizisten gelang es schließlich nach kurzer Suche, die Geruchsquelle im Bereich des Tatverdächtigen zu lokalisieren. Nachdem die Beamten den Mann angesprochen hatten, übergab er ihnen eine Tasche mit knapp 390 Gramm Marihuana. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest. Der 53-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

