Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kopfhörer geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (03.06.2021) an der Haltestelle Hohensteinstraße die Kopfhörer eines 18 Jahre alten Fahrgastes geraubt. Der 18-Jährige befand sich gegen 12.20 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U7 in Richtung Mönchfeld. Als er an der Haltestelle Hohensteinstraße aussteigen wollte, kam der Unbekannte, der sich ebenfalls in der Bahn befand, zur Tür, packte den 18-Jährigen an der Kleidung und versuchte ihn nach draußen zu schieben. Dabei griff er die Kopfhörer des 18-Jährigen. Als dieser bemerkte, dass der Unbekannte seine Kopfhörer hatte, kam es zu einem Gerangel. Der Räuber flüchtete in Richtung Hohensteinstraße, nachdem der Stadtbahnfahrer auf die Situation aufmerksam geworden war und die Polizei verständigte. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen zirka 170 Zentimeter großen und 20 bis 25 Jahre alten Mann handeln. Er soll einen Dreitagebart und kurze dunkle Haare haben. Zur Tatzeit trug er einen grauen Kapuzenpullover. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an das Raubdezernat zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell