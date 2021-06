Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 14-Jährigen festgenommen

Stuttgart/Esslingen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch (02.06.2021) einen 14 Jahre alten Jugendlichen festgenommen, der einen 17-Jährigen sowie eine 19-Jährige mit einem Messer verletzt haben soll. Sieben Jugendliche und junge Erwachsene waren in den späten Abendstunden im Merkelpark in Esslingen unterwegs. Offenbar soll es gegen 01.30 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit zwischen ihnen gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll der 14-Jährige ein Messer gezückt haben und den 17-Jährigen verletzt haben. Die 19-Jährige, die die beiden trennen wollte, trat zwischen sie. Als der 14-Jährige sie wegstieß, soll er sie ebenfalls mit dem Messer verletzt haben. Anschließend flüchtete der Jugendliche. Alarmierte Polizeibeamte kümmerten sich bis zum Eintreffen eines Rettungswagens um die Verletzungen des 17-Jährigen und der 19-Jährigen. Die Rettungskräfte brachten die 19-Jährige zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Beamte nahmen den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung an der Maillekreuzung fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der polizeibekannte 14-Jährige am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.

