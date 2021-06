Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Weiterer mutmaßlicher Pedelecdieb in Haft

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (29.05.2021) einen 33-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, im Januar ein Pedelec aus einer Tiefgarage an der Rosensteinstraße gestohlen zu haben. Nach der Auswertung von Tatortspuren durch die Ermittlungsgruppe Dynamo erhärtete sich der Verdacht, dass der 33-Jährige das Pedelec im Wert von circa 1800 Euro gestohlen hat. Aus diesem Grund wurde ein Haftbefehl gegen den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Mann erwirkt. Am Samstag kontrollierten Polizeibeamte den Tatverdächtigen in Obertürkheim und nahmen ihn anschließend fest. Der portugiesische Staatsangehörige wurde im Laufe des Sonntags (30.05.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

