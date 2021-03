Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Am 27.03.2021 gegen 16:40 Uhr wurde ein 29-jähriger PKW-Fahrer in der Homburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (THC) stand. Weiterhin händigte der Fahrer den Beamten eine zweistellige Grammzahl Marihuana aus, welche er in seinem Fahrzeug mitführte. Eine Blutprobe wurde entnommen und entsprechende Strafanzeigen und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erstattet. |pizw

