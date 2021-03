Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brandstiftung

Zweibrücken (ots)

In der Nacht vom 26.03. auf den 27.03.2021 geriet in der Missouristraße in Zweibrücken ein schwarzer BMW X1 in Brand. Dieser stand beim Eintreffen der Feuerwehr Zweibrücken und Polizei vollständig in Flammen. Der Brand wurde durch die Einsatzkräfte abgesichert und zeitnah gelöscht. Der entstandene Schaden beträgt etwa 20.000 Euro. Das Fahrzeug wurde zwecks Durchführung eines Brandgutachtens sichergestellt. Ein 27-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332-976-0 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell