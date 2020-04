Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche Kicker handeln sich Ermittlungsverfahren ein

Kaiserslautern (ots)

Weil sie sich am Sonntag unerlaubt auf dem Gelände des SV Morlautern aufhielten, ermittelt jetzt die Polizei gegen vier junge Kicker wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs. Die jungen Männer waren am Abend über das Tor zum Sportgelände in der Freiherr-vom-Stein-Straße geklettert. Zeugen beobachteten das Quartett und informierten die Polizei. Als eine Streife vor Ort eintraf, gaben sie Fersengeld. Ein 15-Jähriger konnte festgehalten werden. Ihn und seine Mitstreiter erwartet jetzt eine Strafanzeige, außerdem müssen sie mit einem Bußgeld wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Dritte Corona-Bekämpfungsverordnung rechnen. |erf

