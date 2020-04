Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlichen Fahrraddieb geschnappt

Kaiserslautern (ots)

Ein mutmaßlicher Fahrraddieb ist am Sonntag nicht weit gekommen. Das Fahrrad hatte einen platten Reifen, der Mann 2,05 Promille intus.

Einem Zeugen war der Verdächtige am Abend in der Friedenstraße aufgefallen. Der 44-Jährige machte sich an einem Fahrrad zu schaffen. Das Schloss hatte der mutmaßliche Dieb schnell geknackt, dann strampelte er auf dem Drahtesel davon. Nach wenigen Metern musste der Mann absteigen und schieben. Ein Reifen war platt. Die alarmierte Polizei nahm den 44-Jährigen im Kapellenweg vorübergehend fest. Wie sich herausstellte war der mutmaßliche Dieb alkoholisiert; 2,05 Promille lautete das Ergebnis eines Atemalkoholtests. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet jetzt nicht nur eine Strafanzeige wegen Fahrraddiebstahls, sondern auch wegen Trunkenheit im Verkehr. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell