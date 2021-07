Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Diebstahl in Wildeshausen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bereits am Montag, 28. Juni 2021, 13:00 Uhr, hat ein als Spendensammler einer Hilfsorganisation verkleideter Mann eine EC-Karte und anschließend Bargeld entwendet.

Der unbekannte Mann verschaffte sich Zugang zu dem Haus des 89-Jährigen Geschädigten und verwickelte diesen dabei in ein Gespräch. In einem unbeobachteten Moment entwendete er die EC-Karte des Mannes. Mit dieser wurden später an verschiedenen Orten mehrere tausend Euro vom Konto des Mannes abgehoben.

Der vermeintliche Spendensammler wurde beschrieben als:

- Mann mit kurzen, dunklen Haaren - Gesicht war glattrasiert - kein Brillenträger - Sweatshirt mit dem Aufdruck 'Malteser'

Zeugen, die den vermeintlichen Spendensammler im Bereich der Ahlhorner Straße, Westring, Immelmannstraße und Zeppelinstraße gesehen haben und näher beschreiben können, werden gebeten, sich unter 04431/941-115 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

