Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Automatenaufbruch in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben einen Zigarettenautomaten in der Kirchenstraße in Brake aufgebrochen und enthaltene Schachteln und Bargeld entwendet.

Dazu hebelten sie in der Zeit von Mittwoch, 30. Juni 2021, 0:00 Uhr, bis Freitag, 02. Juli 2021, 23:50 Uhr, eine Klappe auf. Aufgrund der entstandenen Schäden müssen sie dabei erhebliche Kraft aufgewendet und schwere Werkzeuge eingesetzt haben. Angaben zum entstandenen Schaden waren nicht möglich.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, die sich am Automaten in der Nähe eines Supermarktes zu schaffen gemacht haben, wird gebeten, sich unter 04401/935-115 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell