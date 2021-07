Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 09.07.2021

Goslar (ots)

Geldbörse gestohlen.

Goslar. Am Donnerstagmittag, gegen 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter eine blaue Geldbörse, Aufschrift "Aida", mitsamt Inhalt aus dem Beutel einer 69-jährigen Goslarerin, den sie während ihres Einkaufs im EDEKA-Lebensmittelgeschäft in der Hildesheimer Strasse im mitgeführten Einkaufswagen abgelegt hatte. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp achtzig Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Katalysator ausgebaut.

Goslar. In der Zeit von Mittwochabend, 22.00 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter den Katalysator eines auf dem Kaiserpfalzparkplatz Nord im Kaiserbleek abgestellten VW Polo mit GS-Kennzeichen nach zuvor erfolgtem Ausbau. Bei der Tat entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Gestohlener Transporter des Bauhofs aufgefunden.

Seesen. Nach Berichterstattung auf dem Facebook-Account der Polizei Goslar über einen Diebstahl, der sich in der Nacht zu Dienstag dieser Woche in Seesen ereignete und bei dem ein orangefarbener VW-Transporter mit GS-Kennzeichen vom Gelände des Bauhofs in der Mühlenkampstraße entwendet wurde, entdeckte eine 36-jährige Seesenerin das Fahrzeug am gestrigen Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, in der Nähe eines Waldstücks am Rande der Ortschaft Ildehausen und informierte daraufhin die Polizei.

Bei dem Abstellort handelte es sich um einen Wendehammer, an welchem sich ein Waldstück anschließt und der nach ca. 800 m über die Verlängerung der Langen Straße, einen Feldweg, erreichbar ist.

Der offenbar unbeschädigte Transporter wurde zunächst sichergestellt und auf einen Betriebshof verbracht.

Die Polizei Seesen bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums den orangefarbenen Transporter im Bereich Seesen, insbesondere auf der Fahrt zum oder am Abstellort Ildehausen selbst gesehen, oder Angaben zu Personen, die mit diesem Fahrzeug unterwegs waren oder sich am Abstellort aufgehalten haben, oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell