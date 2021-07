Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar von Freitag, 09.07.2021, 12:00 Uhr bis Samstag, 10.07.21, 12:00 Uhr

Unfall mit leichtverletzter Person und 5 beteiligten Fahrzeugen:

Am Freitag, 09.07, gegen 15:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Ginsterbusch in Goslar. Beim Einbiegen in den Erlenweg kollidierte der vermeintliche Unfallverursacher mit einem kreuzenden Fahrzeug, welches durch die Wucht des Aufpralls mit drei weiteren Pkw kollidierte. Diese wurden hierdurch beschädigt. Ein Fahrzeugführer, welcher zu diesem Zeitpunkt Be- und Entladetätigkeiten an seinem geparkten Pkw durchführte, wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Insgesamt wurde der entstandene Sachschaden auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe:

In der Nacht auf Samstag, gegen 02:45 Uhr, schlug eine bislang unbekannte Person die Fensterscheibe eines Kaffeegeschäftes in der Marktstraße in Goslar ein. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Goslar unter 05321-339-0 zu melden.

