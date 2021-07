Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar In der Zeit vom Samstag, 10.07.21, 18:00- Sonntag 11.07.21 11:00 Uhr

Goslar (ots)

Vandalismus auf Friedhof:

Am gestrigen Samstag wurden durch Mitarbeiter des Friedhofsamtes mehrere Sachbeschädigungen auf dem Friedhof in Jerstedt gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass erheblicher Vandalismus auf dem Friedhof stattgefunden hat. Dabei wurden diverse Grabbeilagen, Blumen und Grabschmuck beschädigt. Die Stadt Goslar war am selbigen Tag noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Die Tat dürfte sich Freitag, den 09.07.21, 14:00 bis Samstag, den 10.07.21, 07:30 Uhr, ereignet haben. Die Polizei Goslar bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 05321-339-215 zu melden.

Aufkleber der SPD entwendet :

Bislang unbekannter Täter entfernte sechs große Aufkleber von der Fensterscheibe des Parteibüros der SPD in den Fleischscharren in Goslar. Die Tatzeit dürfte sich von Donnerstag 08.07.21, 21:00 bis Freitag 09.07.21, 07:50 Uhr ereignet haben. Die Aufkleber mit SPD Logo haben einen Durchmesser von ca. 30 cm.

i.A. Dankenbring, PHK, PI Goslar

