POL-OG: Lahr - Essen angebrannt

Lahr (ots)

Nachdem am Montagabend in der Tramplerstraße über Notruf ein ausgelöster Rauchmelder gemeldet wurde, sind kurz vor 20:30 Uhr Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lahr, des Rettungsdienstes und der Polizei ausgerückt. Vor Ort konnte nach einer Evakuierung der Anwohner festgestellt werden, dass in einer der Wohnungen des Mehrfamilienhauses der Herd eingeschalten und das darauf befindliche Essen angebrannt war. Zu diesem Zeitpunkt befand sich niemand in der Wohnung. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

