POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Verkehrsunfall am Dienstag, den 13.07.2021, 13:30 Uhr, an der B 241:

Ein 82jähriger Fahrer eines Opel Zafira wollte mit seinem Pkw die Kreuzung B 241/K 25 von der Probsteiburg kommend queren. Hierbei übersah er den aus Goslar kommenden Pkw Mazda, der in Richtung Vienenburg unterwegs war. Bei dem Unfall wurden der 82jährige Fahrer und seine 77jährige Beifahrerin sowie die 51jährige Autofahrerin des Mazda leicht verletzt. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 9000,- Euro.

Verkehrsunfall am Dienstag, den 13.07.2021, 20:30 Uhr zwischen Bettingerode und Harlingerode: Die 49jährige Fahrerin eines Audi A 4 kam von der A 369 und nutzte die Abfahrt Harlingerode in Richtung K 46. Beim Einbiegen auf die K 46 missachtete sie die Vorfahrt einer Autofahrerin (42) mit ihrem VW Polo, die die K 46 von Bettingerode in Richtung Harlingerode befuhr. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden die 42jährige Fahrerin des VW Polo und ihre 16jährige Beifahrerin leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus transportiert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 20000,- Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten anschließend abgeschleppt werden.

