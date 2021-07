Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 15.07.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit ca. 4500,- Euro Schaden

13.07.21, 09.50 Uhr, Seesen, Gartenstr./Wallstr. Eine 32-jährige Pkw Fahrerin aus Seesen befuhr die Gartenstr. in Rtg. Bahnhofstraße. Vor ihr fuhr eine 20-jährige Pkw Fahrerin aus Seesen, die von der Gartenstr. in die Wallstraße abbiegen wollte. Da vor dem Einmündungsbereich ein Transporter parkte, scherte die nach dem Vorbeifahren wieder nach rechts ein. Da die 32-jährige Pkw Fahrerin glaubte, die vor ihr Fahrende würde rechts anhalten wollen, setzte sie zum Überholen an. Beim Abbiegen kam es im Einmündungsbereich zur Kollision. Hinweise unter Tel. 9440.

Sachbeschädigung an einem Fahrrad - Schaden ca. 200,- Euro

06.07./07.50 Uhr bis 07.07.21, 13.10 Uhr, Seesen, Sankt-Annen-Str. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte das abgestellte Fahrrad des Geschädigten. Hinweise unter 9440.

Versuchter Einbruch in zwei Fällen - Schaden ca. 400,- Euro

14.07.2021, gegen 11.40 Uhr, Seesen, Tannenbusch. In zwei Fällen wurde von einer Garage ein rückwärtiges Fenster geöffnet und dabei beschädigt. Ob die Garage betreten und etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Hinweise unter Tel. 9440. (hei)

