Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen-Rhüden - Körperverletzung mittels Messer

Goslar (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt fünf beteiligten Personen kam es am 14.07.21, gegen 16:10 Uhr in der Hildesheimer Str. in 38723 Seesen / OT Rhüden.

Die untereinander verwandten Männer kosovarischer Herkunft im Alter zwischen 33 und 38 Jahren waren zuvor vermutlich aufgrund familiärer Probleme in Streit geraten, der schließlich in einer Rangelei mit Schlägen zwischen vier der anwesenden Personen mündete.

Im Rahmen der Auseinandersetzung soll ein 33-jähriger in Bochum lebender Mann ein Messer gezogen und den 36-jährigen Mann aus einem Ortsteil von Bockenem damit Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben.

Anschließend entfernten sich die Täter mit einem PKW in unbekannte Richtung. Der leicht verletzte 36-Jährige wurde nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen.

Das zuständige 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Goslar bittet mögliche Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Diese Pressemitteilung ergeht in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Braunschweig. Es wird darum gebeten, weitere Anfragen an die dortige Pressestelle zu richten.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell