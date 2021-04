Polizei Hagen

POL-HA: Inbrandsetzung von Altpapiercontainern und Altpapiertonnen

Hagen (ots)

Am 02.01.2021, gegen 00:00 Uhr, kam es zunächst in Hohenlimburg, in der Wiesenstraße, zum Brand eines Alpapiercontainers.

Im Laufe der Nacht wurden dann im Hagener Stadtgebiet an insgesamt fünf verschiedenen Orten, einer in Altenhagen und vier im Bereich Höing, Altpapiercontainer und Altpapiertonnen in Brand gesetzt.

1. 02:04 Uhr, Am Höing/Gneisenaustraße, Altpapiercontainer 2. 03:03 Uhr, Friedensplatz, Altpapiercontainer 3. 03:43 Uhr, Am Sportpark 18, Altpapiertonne 4. 03:44 Uhr, Am Höing 9a, Altpapiertonne 5. 04:37 Uhr, Am Höing, Altpapiertonne

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt jede Hagener Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell