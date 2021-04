Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht - Weißer Kleinwagen nach Unfall am Graf-von-Galen-Ring flüchtig

Hagen (ots)

Im Bereich der Einmündung Graf-von-Galen-Ring / Elberfelder Straße kam es am Mittwoch (31.03.2021) zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer verletzte und der Verursacher flüchtete. Als der 50-Jährige gegen 17.00 Uhr mit seiner Harley-Davidson den mittleren Fahrstreifen befuhr, wechselte ein PKW plötzlich die Spur. Der weiße Kleinwagen kam von rechts und scherte knapp vor dem Motorradfahrer ein, sodass dieser stark bremsen musste. Bei dem Bremsvorgang verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Im Anschluss rutschte der Düsseldorfer dann gegen einen links an der Ampel stehenden PKW. Ein Zeuge sagte den eingesetzten Polizeibeamten, dass nach dem Unfall zwei circa 20 - 25-jährige Frauen aus dem weißen Kleinwagen ausgestiegen sind. Sie haben nach dem verunfallten Motorradfahrer gesehen und sind dann unerlaubt weitergefahren. Der 50-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste vor Ort von Rettungskräften behandelt werden. An der Harley-Davidson entstand ein Sachschaden von circa 14.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienlichen Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

