Polizei Hagen

POL-HA: 51-Jähriger lässt bei Kontrolle Betäubungsmittel fallen

Hagen (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am Mittwochmorgen (31.03.2021) in der Körnerstraße einen 51-jährigen Hagener, der Betäubungsmittel dabei hatte. Als die Beamten gegen 08.50 Uhr die Körnerstraße befuhren, wurden sie auf den Mann aufmerksam, der sich beim Erblicken des Streifenwagens auffällig duckte. Bei einer anschließenden Kontrolle ließ er dann direkt ein Tütchen mit Betäubungsmitteln neben sich fallen. Die Polizisten fanden außerdem neben ihm noch acht weitere Tütchen und in seiner Kleidung einen Joint. Sie beschlagnahmten das Betäubungsmittel und leiteten ein Strafverfahren gegen den Hagener ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sen)

