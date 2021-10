Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Diebstahl aus PKW

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 04.10.2021, zwischen 09:00 Uhr bis 12:15 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter eine Seitenscheibe eines in der Friedrich-Ebert-Straße geparkten grauen Audis ein und entwendete aus dem Fahrzeug einen mittleren vierstelligen Geldbetrag. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen; auch Jacken oder Taschen könnten einem Aufbrecher eine Aussicht auf "leichte Beute" vorgaukeln. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell