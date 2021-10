Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bei Verkehrskontrolle Drogen gefunden

Speyer (ots)

Am frühen Dienstagmorgen stellte eine Polizeistreife bei einer Verkehrskontrolle am Domplatz bei einem 25-jährigen PKW-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amfetamin und THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Da er zudem eine geringe Menge an Amfetamin bei sich hatte, muss er sich hinsichtlich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

