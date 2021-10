Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis vor Polizei geflüchtet

Speyer (ots)

Vor der Polizei geflüchtet ist am Montag um 19:30 Uhr ein 32-jähriger Rollerfahrer, als dieser in der Spaldinger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Nachdem die Polizeistreife den Rollerfahrer verfolgte und kontrollieren konnte, war der Grund für das Verhalten des 32-Jährigen schnell klar: Er war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis, hatte an seinem Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2018 angebracht, stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte eine geringe Menge an Amfetamin bei sich. Die Drogen wurden sichergestellt und dem Mann aus Speyer eine Blutprobe entnommen. Aufgrund der Vielzahl an Verstößen leiteten die Polizeibeamten mehrere Strafverfahren gegen ihn ein.

