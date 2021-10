Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Betrügerische Telefonanrufe

Neuhofen (ots)

Am Mittag des 29.09.2021 erhielt eine 56-Jährige einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. In dem Gespräch wurde die Frau aufgefordert, mehrere Probeüberweisungen zu tätigen. Zuvor müsse die Dame jedoch noch zwei Apps herunterladen, was diese auch tat. Für die Verifizierung fotografierte die Geschädigte ihren Personalausweis ab und tätigte zwei Überweisungen in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags. Vor einer weiteren Überweisung wurde die 56-Jährige misstrauisch und verlangte von dem angeblichen Bankmitarbeiter die getätigten Überweisungen rückgängig zu machen. Hierauf wurde das Telefonat direkt beendet. Über ihre Bank erfuhr die Frau, dass die Überweisungen storniert wurden, sodass es zu keinem Schaden kam. Am gestrigen Mittag erhielt eine 79-Jährige aus Limburgerhof einen Anruf einer Frau, welche sich als Ehefrau ihres Sohnes ausgab. Mit weinerlicher Stimme gibt die Anruferin an, ein Kind überfahren zu haben und nun Hilfe benötige. Unmittelbar nach dem Telefonat meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter. Nach Nennung der mutmaßlichen Dienstnummer forderte dieser von der 79-Jährigen aufgrund des Unfallgeschehens ihrer Schwiegertochter eine Kaution in Höhe von 1.000 Euro. Die Frau erkannte den Betrugsversuch und beendete das Telefonat. Die Polizei rät: Geben Sie bei verdächtigen Anrufen keine Informationen zu finanziellen Verhältnissen preis, sondern verständigen Sie die Polizei. Auch Ihre Bank wird Sie am Telefon nicht zu Überweisungen drängen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell