Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Gartenhäuser - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag (03.10.2021) in ein Gartenhaus an der Böblinger Straße eingebrochen, in einer weiteren Gartenhütte im Gewann Schlosswaldäcker ist ebenfalls ein Einbruch festgestellt worden. An der Böblinger Straße schnitten die Täter zwischen 16.00 Uhr und 11.00 Uhr einen Maschendrahtzaun auf und hebelten anschließend eine Tür zum Gartenhaus auf. Sie durchwühlten Schubladen und stahlen ein Jagdmesser sowie ein Luftgewehr. Im Gewann Schlosswaldäcker stellte der Besitzer am Sonntag gegen 15.00 Uhr fest, dass Unbekannte ein Fenster eingeschlagen und eine Tür zum Geräteschuppen aufgebrochen hatten. Die Täter hatten offenbar die Räumlichkeiten durchwühlt und eine Leiter gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell