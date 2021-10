Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Softairwaffe auf Pkw geschossen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Das Polizeirevier Ostendstraße sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitag (01.10.2021) auf der Kappelbergstraße im Stadtteil Untertürkheim ereignet hat. Ein 30-jähriger Lenker eines Pkw Chrysler hatte um 14:10 Uhr die Kappelbergstraße in Fahrtrichtung Fellbach befahren. Auf Höhe der Hausnummer 47 wurde der Pkw von einem unbekannten Täter offenbar mit einer Softairwaffe beschossen. Die Kugel traf die Windschutzscheibe des Pkw und richtete dort geringen Sachschaden an. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell