Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Hotelzimmer eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind im Laufe des Donnerstags (30.09.2021) in ein Hotelzimmer am Arnulf-Klett-Platz eingebrochen. Die Täter gelangten im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 20.45 Uhr auf bislang unbekannte Weise in das Hotel, wo sie anschließend gewaltsam in das Hotelzimmer eines 58 Jahre alten Gastes eindrangen. Sie brachen dann einen im Kleiderschrank verbauten Tresor heraus, in dem sich mehrere Tausend Euro Bargeld befunden haben sollen. Zusammen mit einer Herrenhandtasche verstauten sie den Tresor in einen dunkelblauen Reisekoffer des Gastes der Marke Rimowa und flüchteten damit aus dem Hotel. In diesem Zusammenhang fiel gegen 20.30 Uhr ein Mann mit schwarzen kurzen Haaren auf, der das Hotel über den Haupteingang verließ und den mutmaßlich selben Koffer dabei hatte. Er trug ein blaues oder graues Jackett, ein weißes Hemd, schwarze Jeans sowie schwarze Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

