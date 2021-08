Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Zeugen gesucht

Wietmarschen (ots)

In der Nacht zu Sonntag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Gelände eines Autohauses an der Lilienthalstraße in Wietmarschen. Sie entwendeten aus insgesamt fünf Transportern die Einspritzdüsen, Kraftstoffverteilerrohre und die Magnetventile. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 55.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell