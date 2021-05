Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hessigheim: Erneutes Vergehen gegen das Tierschutzgesetz - Hühner und Enten gestohlen und getötet

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Donnerstag Zugang zu einem umzäunten Gartengrundstück am Ende der Besigheimer Straße am Neckarufer in Hessigheim verschafft. Auf dem Grundstück öffneten sie ein Gehege, in dem acht Hühner, vier Laufenten und zwei Hasen untergebracht waren. Sie entwendeten die Enten und fünf Hühner, von denen zwei mit abgetrennten Köpfen auf ein Nachbargrundstück geworfen worden waren. Die anderen Tiere fehlen. Aufgrund der vorgefundenen Spuren könnten sie jedoch ebenfalls getötet worden sein. Nachbarn hatten gegen 04:15 Uhr Hühnergeschrei gehört und einen roten Kleinwagen aus Richtung des Gartens kommen sehen. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft auch mögliche Zusammenhänge mit einem ähnlichen Delikt in der Nacht zum 16. April auf der Vogelinsel in Besigheim. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07142 405-0, zu melden.

