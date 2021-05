Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Randalierer in der Blumenstraße

Ludwigsburg (ots)

Drei oder vier bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag gegen 00:15 Uhr an mindestens drei in der Blumenstraße abgestellten Autos die Außenspiegel abgetreten und Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro angerichtet. Als sie auf Zeugen aufmerksam wurden, ergriffen sie die Flucht. Auf der Flucht verlor einer der Täter eine auffällige, schwere silberfarbene Halskette (Foto). Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, bittet um Hinweise.

