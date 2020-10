Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfall durch Sekundenschlaf in Lembruch - Gleich zwei Unfälle auf der B 6 in Weyhe - Radfahrer bei Unfall in Syke leicht verletzt ---

DiepholzDiepholz (ots)

Lembruch - Unfall durch Sekundenschlaf

Ein 27-jähriger Fahrer eines Lieferwagens verunfallte am Mittwoch gegen 05.45 Uhr auf der Wagenfelder Straße. In einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Burlager Straße geriet er nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Am Fahrzeug und am Baum entstand ein Schaden von mindestens 15500 Euro. Nach jetzigem Kenntnisstand war Sekundenschlaft die Ursache für diesen Verkehrsunfall.

Diepholz-Aschen - Zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Lohner Straße / B 69 wurden gestern zwei Personen leicht verletzt. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne befuhr die Lohner Straße in Richtung B 69. An der Einmündung erkannte sie den vor ihr stehenden Pkw einer 57-jährigen Bohmterin zu spät und fuhr auf. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Das Fahrzeug der 36-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wagenfeld - Kettenreaktion durch verlorene Ladung

Verlorene Kalksandsteine verursachten gestern gegen 17.50 Uhr in der Tierparkstraße für Verkehrsunfall. Ein Unbekannter hatte Kalksandsteine seiner Ladung verloren. Ein ebenfalls Unbekannter muss über die Steine gefahren sein und diese in den Gegenverkehr geschleudert. Eine 47-jährige Wagenfelderin konnte nicht ausweichen und fuhr mit ihrem Pkw über die Steine. Das Fahrzeug wurde so beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Sowohl der Verlierer der Steine, wie auch das erste Fahrzeug was darübergefahren ist, entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Weyhe - Verkehrsunfälle

Am Mittwochnachmittag gegen 15:55 Uhr kam es auf der B 6 in Melchiorshausen auf der Syker Straße in Fahrtrichtung Brinkum zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt waren insgesamt drei Fahrzeuge. Eine 28-jährige BMW-Fahrerin aus Thedinghausen sowie eine 34-jährige Sykerin bremsten rotlichtbedingt an einer Ampel. Eine 30-jährige Fahrerin aus Schwanewede übersah das Stauende zu spät und fuhr mit ihrem Chrysler auf die Sykerin auf und diese wurde wiederrum auf den BMW geschoben. Die Beteiligten wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 9.000 Euro.

Gegen 17.20 Uhr ereignete sich auf der B 6 in Melchioshausen, an der Einmündung Gartenstraße, ein weiterer Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Syker fuhr mit seinem Pkw in Richtung Syke. Als eine 34-jährige Weyherin in die Gartenstraße abbiegen wollte und verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte er die Situation zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde bei diesem Verkehrsunfall niemand. An den Pkw entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Twistringen - Trotz Drogenkonsum Pkw gefahren

Obwohl ein 32-jähriger Twistringer Drogen konsumiert hatte, wurde er am Mittwoch um 14.15 Uhr in Twistringen, Am Sportplatz, fahrend in seinem Seat Ibiza von der Polizei angetroffen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

Syke - Radfahrer leicht verletzt

An der Herrlichkeit in Syke wurde ein Radfahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Am Mittwoch gegen 18.15 wollte eine 45-jährige Sykerin, aus Richtung Barrien kommend, mit ihrem Pkw nach rechts in den Hachedamm abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 63-jährigen Fahrradfahrer aus Stuhr. Obwohl der Radfahrer das Licht eingeschaltet hatte, kam es zum Zusammenstoß und der Radfahrer wurde leicht verletzt. Er wurde durch einen Rettungswagen erstversorgt und dann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 200 Euro.

