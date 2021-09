Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Frankenthal (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 11:50 Uhr, befuhr eine 46-jährige Frau aus Schwetzingen mit ihrem Fahrrad die Westliche Ringstraße in Frankenthal. Eine 53-jährige Frau aus Offstein wollte mit ihrem Pkw vorwärts aus einer Grundstückausfahrt in der Westlichen Ringstraße ausfahren. Auf Höhe der Ausfahrt kommt es zum Zusammenstoß der Radfahrerin mit der Fahrzeugfront. Die 46-Jährige kommt zu Sturz. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt 1800EUR. Die Radfahrerin wird leicht verletzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell