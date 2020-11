Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruch in Geschäftsräume in der Nordstraße +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten, im Zeitraum von Mittwoch, 11. November 2020, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 12. November 2020, 09:55 Uhr, in mehrere Geschäftsräume innerhalb eines Gebäudekomplexes in der Nordstraße einzubrechen.

Die Eingangstüren der vier Geschäfte in dem Wohn- und Geschäftshaus in der Nordstraße, Ecke Teppichstraße, wiesen Einbruchspuren auf. Den Tätern gelang es allerdings nicht, in die Geschäftsräume einzudringen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

