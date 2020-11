Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruch in Apotheke in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter versuchten, in der Zeit von Montag, 09. November 2020, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 11. November 2020, 9:30 Uhr, in die Räumlichkeiten einer Apotheke in der Schönemoorer Landstraße einzubrechen.

Sie scheiterten allerdings an dem Vorhaben, sich durch Aufhebeln zweier Türen und einem Fenster Zutritt zu verschaffen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 250 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 bei der Polizei Wildeshausen zu melden.

