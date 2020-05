Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Leiterelement fällt von Lkw

Salzbergen (ots)

Am Montag gegen 16:20 Uhr kam es auf der A30 bei Salzbergen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines Dacia befuhr zu dieser Zeit die Autobahn in Fahrtrichtung Amsterdam. Vor der Pkw-Fahrerin war ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Lkw unterwegs, von dessen Dach sich während der Fahrt ein Leiterelement löste. Dieses schlug in den Frontbereich des Pkw und beschädigte ihn. Die Fahrerin wurde nicht verletzt. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei in Wietmarschen, Tel. 0591/87715, zu melden.

