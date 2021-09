Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: GEMEINSAME PRESSEMELDUNG DER STADT SPEYER UND DER POLIZEIINSPEKTION SPEYER ZUR VERSAMMLUNG IM DOMGARTEN VON SPEYER AM 02.09.2021

Speyer (ots)

Am 02.09.2021 in der Zeit von 17:30 bis 20:55 Uhr versammelten sich circa 170 Personen an der Steinbühne im unteren Domgarten in Speyer zum Thema "Grundgesetz statt Dauerrepression, Status quo ante jetzt!" Nachdem etwa 70 Teilnehmende die für die Versammlung vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung zu Beginn der Versammlung nicht anlegten, erfolgten diesbezüglich Lautsprecherdurchsagen durch die Versammlungsleitung. Infolge der Durchsagen legten die Versammlungsteilnehmenden - mit Ausnahme von ca. 25 Personen - eine Mund-Nasen-Bedeckung an. Personen, die auch nach den Durchsagen keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen, wurden durch die Versammlungsleitung ausgeschlossen und erhielten, sofern sie nicht selbst das Versammlungsgelände verließen, einen Platzverweis. Die Versammlung entfaltete, nicht zuletzt aufgrund der genutzten Lautsprecheranlage, eine erkennbare Öffentlichkeitswirkung, weshalb sich mitunter 80 Schaulustige außerhalb des Versammlungsgeländes aufhielten und die Versammlung beobachteten. Im Übrigen gestaltete sich der weitere Verlauf friedlich und störungsfrei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell