Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Verkehrsunfall durch ausgefallene Ampel

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Mittwoch, 01.09.21, kam es um ca. 15:00 Uhr an der Ampelkreuzung im Bereich der Shell Tankstelle auf der L528 zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Fahrzeugführerinnen. Eine 21-Jährige aus Böhl-Iggelheim befuhr zuvor die L532 von Schifferstadt kommend und beabsichtigte die Ampelkreuzung in Richtung Eisenbahnstraße zu überqueren. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampelanlage der Kreuzung ausgefallen, weshalb sich die Vorfahrt nach den vorhandenen Verkehrszeichen richtete. Die 21-jährige Autofahrerin missachtete die Vorfahrt einer, aus Richtung Speyer kommenden, 44-Jährigen. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die hierdurch erheblich beschädigt wurden. Beide Fahrerinnen mussten mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden, nicht mehr fahrbereiten, PKW wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr durch Kräfte der Polizeiinspektion Schifferstadt geregelt werden. Die Fahrerin, welche die Vorfahrt missachtete, muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung, sowie eines Verkehrsverstoßes, verantworten. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf 36.000EUR.

