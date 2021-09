Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Kontrollgruppe Schwerlast kontrolliert LKW, mehrere Beanstandungen

Schifferstadt (ots)

Am Mittwoch, 01.09.21, führten Kräfte der Kontrollgruppe Schwerlast der Polizeidirektion Ludwigshafen im Rahmen einer Kontrollstelle in der Rudolf-Diesel-Straße Verkehrskontrollen an LKW durch. Begleitet wurden die Kontrollspezialisten von einem Team der Zentralen Bußgeldstelle Speyer. Es wurden 16 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei legten die Beamten besonderes Augenmerk auf den technischen Zustand der Lastkraftwagen. Bei 9 Fahrzeugen fanden sich technische Mängel und Beanstandungen, welche die Fahrzeugeigentümer beheben und anschließend vorführen müssen. In einem Fall wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, ein weiteres Fahrzeug musste vor Ort stillgelegt werden und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

