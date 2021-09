Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Restalkohol führt zu Unfall im Morgengrauen

Schifferstadt (ots)

Am Mittwoch, 01.09.21, kam es in der Bahnhofstraße um ca. 08:00 Uhr morgens auf Höhe der Sparkassenfiliale zu einem Unfall während eines Einparkvorgangs. Ein 47-jähriger Autofahrer wollte gerade die Kundenparkplätze der Sparkasse befahren, da fuhr ein, am Straßenrand geparktes, Fahrzeug plötzlich rückwärts und stieß mit dem einparkenden Fahrzeug zusammen. Bei dem 68-jährigen Unfallverursacher stellten die Polizeibeamten, die den Unfall aufnahmen, typische, alkoholbedingte Ausfallerscheinungen, sowie Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,82 Promille. Der Mann gab an, in der vergangenen Nacht Alkohol konsumiert zu haben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Die Führerscheinstelle wurde ebenfalls in Kenntnis gesetzt.

