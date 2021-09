Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Auf E-Scooter mit Cannabis unterwegs

Dudenhofen (ots)

Am 01.09.2021 um 15:30 Uhr wurde der 25-jährige Fahrer eines E-Scooters in der Carl-Zimmermann-Straße in Dudenhofen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurden Auffälligkeiten festgestellt, aufgrund derer dem Fahrer eine Urinprobe angeboten und sein Rucksack durchsucht wurde. Die Urinprobe ergab keinen Hinweis auf eine aktuelle Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Durchsuchung des Rucksacks führte letztlich jedoch zur Sicherstellung von 5,13 Gramm Marihuana in Alufolie. Gegen den 25-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen stammenden Mann wird ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

