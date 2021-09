Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unerlaubte Veränderungen an KFZ in zwei Fällen

Speyer (ots)

Am 01.09.2021 um 17:15 Uhr wurde eine Verkehrskontrolle in der Burgstraße durchgeführt, in deren Verlauf beim Seat eines 25-Jährigen aus dem Landkreis Südliche Weinstraße ein verändertes Fahrwerk festgestellt wurde, für welches keine Abnahme bei einem Sachverständigen vorlag. Daher war die Betriebserlaubnis erloschen und die Weiterfahrt wurde lediglich zum Zweck der Vorführung bei der nächsten Prüfstelle gestattet.

Am 01.09.2021 um 19:30 Uhr meldeten Zeugen Motorradfahrer mit auffälliger Fahrweise in der Speyerer Industriestraße. Die Polizeistreife stellte eine Gruppe von drei Motorradfahrern fest und unterzog sie einer Verkehrskontrolle. Dabei wurde an dem KTM-Motorrad eines 24-jährigen Speyerers eine nachträglich eingebaute Auspuffanlage festgestellt, welche bei mehreren Messungen mittels Schallpegelmessgerät ein Standgeräusch von 100,5 dB verursachte. Da für das Motorrad lediglich ein Standgeräusch von 93 dB konform gewesen wäre, war die Betriebserlaubnis erloschen und die Weiterfahrt wurde lediglich zum Zweck der Vorführung bei der nächsten Prüfstelle gestattet.

