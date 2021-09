Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - versuchter Einbruch in Kellerraum

Speyer (ots)

In der Zeit vom 31.08.2021, 18:30 Uhr, bis zum 01.09.2021, 06:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Mehrfamilienhaus im Emanuel-Geibel-Weg und versuchten, eine Tür samt Rahmen aus dem Mauerwerk zu hebeln. Trotz erheblicher Kraftaufwendung gelang es nicht, die Tür zu öffnen, sodass die Täterschaft ohne Beute davonzog. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

