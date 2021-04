Polizei Paderborn

POL-PB: 83-Jähriger nach Unfällen und Fahrt über Kinderspielplatz gestoppt

Paderborn (ots)

(mb) Nach mehreren Verkehrsunfällen und dem Verdacht einer Straßenverkehrsgefährdung hat die Polizei am Mittwoch (31.03.2021) den Führerschein eines 83-jährigen Autofahrers beschlagnahmt. Eine couragierte Zeugin hatte der Irrfahrt des Senioren ein Ende gesetzt.

Der Senior fuhr laut Zeugenaussagen gegen 13.00 Uhr mit seinem Citroen C3 verbotswidrig auf Fußwegen zwischen der Kurt-Schumacher-Straße und der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Auf einem Gehweg rammte der einen Briefkasten. Zeugen liefen laut rufend hinter dem Auto her, um den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Vor einem Zaun am Ende eines Weges musste der Citroenfahrer anhalten. Ein Zeuge klopfte noch ans Fenster des Autos und versuchte ihn zu stoppen. Doch der Fahrer legte den Rückwärtsgang ein und gab Gas. Er kollidierte rückwärts mit einem Stromverteilerkasten. Wieder versuchten Zeugen den Mann vom Weiterfahren abzuhalten. Dieser Stieg kurz aus, schaute sich den Schaden an und setzte sich dann wieder ans Steuer. Beim Losfahren touchierte er eine Straßenlaterne. Dann fuhr er quer über einen Spielplatz, auf dem mehrere Kinder spielten. Eine Mutter warnte die Kinder. Alle konnten sich in Sicherheit bringen. Mit unverminderter Geschwindigkeit überquerte der Citroenfahrer das Spielgelände und fuhr auf einem der Fußweg weiter, bis er eingekesselt von Zäunen und einer Hecke anhalten musste. Beherzt öffnete eine Zeugin (40) die Fahrertür und zog den Autoschlüssel ab.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei nahm die Unfälle mit Fahrerflucht auf. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der 83-jährige Unfallfahrer schien verwirrt und nicht mehr fahrtüchtig. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme seines Führerscheins an. Gegen den Senior wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

