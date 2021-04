Polizei Paderborn

POL-PB: Katalysatoren unter Autos abgesägt und entwendet

Paderborn/Delbrück (ots)

(mb) Auf einem Tankstellengelände mit Gebrauchtwagenhandel an der Marienloher Straße haben Diebe die Katalysatoren von mehreren Autos gestohlen.

Die Tat muss zwischen Dienstag (30.03.2021), 17.00 Uhr, und Mittwoch (31.03.2021), 07.30 Uhr, verübt worden sein. Auf dem Gelände sind die Täter insgesamt fünf ausgestellte Gebrauchtfahrzeuge der Hersteller VW, Mercedes und Ford angegangen. Mit einem Winkelschleifer oder ähnlichem Werkzeug wurden die Katalysatoren unter den Fahrzeugen aus der Abgasanlage herausgetrennt und gestohlen.

Bereits letzte Woche in der Nacht zu Freitag (26.03.2021) wurde in Delbrück auf einem Privatparkplatz Am Krienerbusch auf gleiche Weise der Katalysator eines Honda Accord gestohlen.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

