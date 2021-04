Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Aufbruch zweier Zigarettenautomaten

Hankensbüttel und Sprakensehl (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde sowohl in der Hindenburgstraße in Hankensbüttel als auch in der Hauptstraße in Sprakensehl je ein Zigarettenautomat aufgebrochen und der gesamte Inhalt, also die Tabakwaren und die Geldkassette, entwendet. Der entstandene Schaden liegt bei ca. 1000EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei Wittingen, unter 05831 252880, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell