Polizei Dortmund

POL-DO: Streifenwagen in Scharnhorst durch Steinwurf beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1047

Nach einem Vorfall vor der Polizeiwache in Dortmund-Scharnhorst am 22. August sucht die Polizei noch Zeugen. Durch einen Steinwurf war dort ein Streifenwagen beschädigt worden.

Den ersten Ermittlungen zufolge näherten sich an diesem Abend gegen 22.30 Uhr zwei Personen der Wache an der Gleiwitzstraße. Eine der Personen warf plötzlich einen Gegenstand in Richtung eines dort abgestellten Streifenwagens. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung Osten.

Die Beamten fanden einen beschädigten Streifenwagen und einen Pflasterstein vor.

Die Polizei sucht nun noch Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Der Steinewerfer wird wie folgt beschrieben: War bekleidet mit weißer, weiter Oberbekleidung mit schwarzen Ärmeln und schwarzer Kapuze, einer weißen, weiten Hose mit seitlichen schwarzen Streifen sowie schwarzen Quadraten im Bereich der Ferse und weißen Schuhen mit schwarzen Streifen. Sein Begleiter trug einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose mit einem weißen Streifen am Unterschenkel sowie schwarze Schuhe.

Besonders sucht die Polizei einen Zeugen, der sich offenbar zum Tatzeitpunkt in der Nähe der Wache aufgehalten hat und möglicherweise weitere Hinweise geben könnte. Er zeigte den eingesetzten Kollegen noch die Fluchtrichtung des Täters. Der Mann war komplett dunkel gekleidet mit langer Hose und Jacke, trug eine dunkle Tasche über der rechten Schulter, eine dunkle Brille und hatte schütteres Haar.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache unter Tel.0231/132-7441.

