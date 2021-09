Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Personenschaden und hohem Sachschaden

Speyer (ots)

Am 01.09.2021 gegen 17:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Neustadt mit seinem PKW Mercedes die Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Dudenhofer Straße und übersah, aufgrund eines abbiegenden Busses, beim Linksabbiegen in die Dudenhofer Straße den PKW VW einer von rechts kommenden 41-jährigen Frau aus Schifferstadt. Die rechte Vorderseite des Mercedes kollidierte dabei mit der linken Seite des VW. Die 41-Jährige erlitt infolge des Unfalls leichte Schulterschmerzen. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro und er war nicht mehr fahrbereit. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

