Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Einbruchversuch in Wohnhaus

Am Dienstag, 16. Februar 2021, 21.36 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Oldenburger Straße, auf das Grundstück eines Wohnhauses. Hier wollten sie über eine Seitentür in das Gebäude eindringen, indem sie gegen die Glasscheibe im Bereich der Türklinke traten. Hierdurch wurde die Glasscheibe beschädigt. Das Gebäude wurde nicht betreten. Es blieb beim Einbruchsversuch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel. 04441-943-0.

Holdorf- Brand einer Mülltonne

Am Mittwoch, 17. Februar 2021, 01.00 Uhr, geriet in Holdorf, Bahnhofstraße, eine Mülltonne mit Bioabfall in Brand. Die Tonne war unter der überdachten Terrasse eines Einfamilienhauses abgestellt. Der Brand wurde fachgerecht durch die Freiwillige Feuerwehr Holdorf mit 25 Kameraden gelöscht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Eine Selbstentzündung des Bioabfalls als mögliche Brandursache kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Neuenkirchen-Vörden- Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, 16. Februar 2021, gegen 08.40 Uhr, wurde ein 58-jähriger PKW-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden in der Bersenbrücker Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Lohne- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 16. Februar 2021, gegen 11.25 Uhr, wurde eine 61-jährige PKW-Fahrerin aus Dinklage in der Straße Im Gleisbogen auf einem dortigen Parkplatz eines Verbrauchermarktes kontrolliert. Die 61-jährige Fahrerin stieß beim Rückwärtsfahren gegen einen PKW. An diesem PKW entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden. Da im Rahmen der Kontrolle für die Beamten der Verdacht bestand, dass die 61-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,82 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 15. Februar 2021, 18.00 Uhr, und Dienstag, 16. Februar 2021, 10.00 Uhr, kam es in der Straße Fuhrenkamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verursacher befuhr mit einem Fahrzeug die Straße Fuhrenkamp aus Richtung Brägeler Straße kommend. In einer leichten Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Stromverteilerkasten. Hierdurch wurde der Verteilerkasten aus der Verankerung gerissen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von ca. 2000 Euro gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell