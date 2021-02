Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 16.Februar 2021, gegen 18.38 Uhr, fuhr ein 73-jähriger Friesoyther mit seinem PKW und Anhänger von einem Feld kommend auf die Straße "Hinterberg" und stürzte dabei mit seinem Gespann in einen angrenzenden Wassergraben, wo er auf dem Dach liegend zum Stehen kam. Durch die freiwillige Feuerwehr Gehlenberg wurde der Fahrer aus seinem PKW befreit und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

Saterland- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 16.Februar 2021, gegen 19.10 Uhr befuhr ein 58-jähriger Friesoyther mit seinem PKW, Daimler den Grotangeweg in Richtung Brandstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kommt ihm mit seinem PKW entgegen und gerät zu weit auf die Fahrspur des Friesoythers, so dass die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge kollidieren. Der bislang unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort. Am PKW des Friesoythers entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saterland (Tel.:04498-923770) in Verbindung zu setzen.

