Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.08.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Illegal Müll entsorgt - Zeugen gesucht

Unbekannte entsorgten zwischen Sonntagabend und Montagmorgen mehrere Müllsäcke auf einem Firmengelände in Ingelfingen. Die Täter begaben sich scheinbar zu der Firma in der Christian-Bürkert-Straße, welche direkt am Kocherufer liegt, und legten dort sechs Säcke ihres Hausmülls ab. Zeugen, die Angaben zu den Umweltsündern machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

A6 / Bretzfeld: Kraftstoff abgepumpt - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Montag mehrere hundert Liter Kraftstoff aus einem Lkw. Der Laster stand zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 4 Uhr, auf dem Parkplatz "Sommerhalden" an der Autobahn 6 bei Bretzfeld. Innerhalb dieser sieben Stunden pumpten die Täter circa 300 bis 400 Liter Diesel aus dem Tank des Lkw. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg, Telefon 07134 5130, zu melden.

Künzelsau: Alkoholisiert am Steuer, Geschädigte gesucht

Nach der Trunkenheitsfahrt eines 48-Jährigen sucht die Polizei nach Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise durch den alkoholisierten VW-Fahrer gefährdet wurden. Eine Zeugin hatte gegen 17 Uhr einen auffälligen Autofahrer auf der Landesstraße in Künzelsau-Mäusdorf in Fahrtrichtung Künzelsau beobachtet und den Notruf gewählt. Der 48-Jährige fuhr Schlangenlinien und geriet dabei auch in den Grünstreifen und auf die Gegenfahrbahn. Polizeibeamte stellten später einen VW Passat in einer Garage fest. Am Steuer befand sich ein stark alkoholisierter Mann. Zeugen bestätigten, dass dieser kurz zuvor alleine in die Garage gefahren sei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,6 Promille. Daraufhin musste der Mann eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Wie sich herausstellte war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell